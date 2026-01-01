Круговой о лучших игроках России в 2025-м: «Батраков и Кисляк. Они еще подтянутся, как и Глебов. Могут стать звездами европейского уровня»

Круговой о лучших игроках России в 2025-м: Батраков и Кисляк.

Защитник ЦСКА Данил Круговой назвал лучших футболистов России в 2025 году.

«Кто для меня лучший игрок в России в 2025 году? Батраков и Кисляк . Не могу выделить из них кого-то одного. Это два очень хороших футболиста, неправильно выделять кого-то одного. Они сильно себя показывают, желаю им удачи.

В конце сезона они еще подтянутся, как и Кирилл Глебов . Они могут стать звездами европейского уровня, нужно просто играть, и чтобы им доверяли», – сказал Круговой.