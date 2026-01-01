  • Спортс
3

Лука Модрич: «Аллегри чем-то похож на Анчелотти – эмоциональный, веселый, любит пошутить. Карло – номер один. Мы много говорили о «Милане» – для него клуб и город были особенными»

Лука Модрич: Аллегри чем-то напоминает Анчелотти.

Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

– Какие у вас отношения с Аллегри?

– Я не могу ничего сказать, пока он не выйдет из комнаты! Если без шуток, у него невероятный характер. Он немного похож на Анчелотти – эмоциональный, веселый и любит пошутить. Но на поле, как тренер, он мастер. Он разбирается в футболе, как немногие. Я был не так хорошо знаком с ним так хорошо, но я счастлив, что теперь он мой тренер.

– А с Анчелотти?

– Карло – номер один, трудно подобрать слова. За его манеру держаться, не только за качества на скамейке. Мы много говорили о «Милане» и о городе, когда были в «Реале». Для него это место тоже было особенным.

Я помню, как мы познакомились. Я был один в городе. Он позвонил мне и сказал: «Давай поужинаем вместе». Мы говорили часами, обо всем на свете. О футболе, о семье, о жизни. Обычно тренеры не доверяют своим игрокам. Но он доверяет, – сказал Модрич.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere della Sera
