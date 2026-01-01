«Ницца» арендовала Ваи у «Айнтрахта» до конца сезона за 1,5 млн евро и без опции выкупа. У форварда 1 гол в сезоне
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, срок аренды рассчитан на шесть месяцев. Опция выкупа не предусмотрена.
Немецкий клуб получит 1,5 млн евро.
Фото: ogcnice.com
В текущем сезоне 22-летний нападающий забил за «Айнтрахт» лишь один гол в 14 матчах, в большинстве которых он выходил со скамейки. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ниццы»
