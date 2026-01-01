«Ницца» арендовала Ваи у «Айнтрахта» до конца сезона за 1,5 млн евро и без опции выкупа. У форварда 1 гол в сезоне

«Ницца» арендовала Ваи у «Айнтрахта».

«Ницца » арендовала Элье Ваи у «Айнтрахта ».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, срок аренды рассчитан на шесть месяцев. Опция выкупа не предусмотрена.

Немецкий клуб получит 1,5 млн евро.

Фото: ogcnice.com

В текущем сезоне 22-летний нападающий забил за «Айнтрахт» лишь один гол в 14 матчах, в большинстве которых он выходил со скамейки. Его статистика – здесь .