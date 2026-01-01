«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро

«Вест Хэм» подпишет Валентина Кастельяноса из «Лацио».

Нападающий «Лацио » Валентин Кастельянос переходит в «Вест Хэм ».

Клуб АПЛ подпишет с аргентинцем долгосрочный контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Сумма трансфера составит 29 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Кастельянос отметился 2 голами и 3 ассистами в 11 матчах. Подробную статистику 27-летнего форварда можно найти здесь .