«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро
«Вест Хэм» подпишет Валентина Кастельяноса из «Лацио».
Нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос переходит в «Вест Хэм».
Клуб АПЛ подпишет с аргентинцем долгосрочный контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит 29 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Серии А Кастельянос отметился 2 голами и 3 ассистами в 11 матчах. Подробную статистику 27-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
