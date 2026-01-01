Генич о «Рубине»: «Рахимова подставил Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство воспринимало бы ситуацию иначе»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что на решение «Рубина» уволить Рашида Рахимова повлияли результаты «Балтики» под руководством Андрея Талалаева.
«Он мой друг. Хороший товарищ. К нему с большой симпатией отношусь. Но думаю, что Рашид Маматкулович дал все «Рубину», и подставил его Андрей Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство клуба иначе бы воспринимало выступление «Рубина».
Ощущение, что «Рубин» топчется на месте. Что с Даку седьмые, что с Даку с новым контрактом седьмые. То же с Кузяевым. И когда продлевали Рахимова, Даку и подписывали Кузяева, рассчитывали, что будут в пятерке. Думаю, сказали, что результат по тем вложениям и амбициям неудовлетворительный.
Как мне кажется, у Рахимова подход – нужные новые игроки, свежая кровь. А там говорят: смотрите, «Балтика» дает результат, а вы топчетесь на месте. И думаю, что там много внутренних конфликтов», – сказал Генич.