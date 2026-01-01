Генич о «Рубине»: «Рахимова подставил Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство воспринимало бы ситуацию иначе»

Генич о «Рубине»: Рахимова подставил Талалаев с «Балтикой».

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что на решение «Рубина» уволить Рашида Рахимова повлияли результаты «Балтики» под руководством Андрея Талалаева.

«Он мой друг. Хороший товарищ. К нему с большой симпатией отношусь. Но думаю, что Рашид Маматкулович дал все «Рубину », и подставил его Андрей Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство клуба иначе бы воспринимало выступление «Рубина».

Ощущение, что «Рубин» топчется на месте. Что с Даку седьмые, что с Даку с новым контрактом седьмые. То же с Кузяевым . И когда продлевали Рахимова, Даку и подписывали Кузяева, рассчитывали, что будут в пятерке. Думаю, сказали, что результат по тем вложениям и амбициям неудовлетворительный.

Как мне кажется, у Рахимова подход – нужные новые игроки, свежая кровь. А там говорят: смотрите, «Балтика» дает результат, а вы топчетесь на месте. И думаю, что там много внутренних конфликтов», – сказал Генич.