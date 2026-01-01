  • Спортс
  • «Аль-Хилаль» перейдет к частному владельцу. «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» пока остаются под управлением Суверенного фонда Саудовской Аравии
«Аль-Хилаль» перейдет к частному владельцу. «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» пока остаются под управлением Суверенного фонда Саудовской Аравии

«Аль-Хилаль» обретет частного владельца.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Аль-Хилаль» продвигается в вопросе перехода к новому частному владельцу, что выведет клуб из-под контроля Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).

Смена владельца обсуждается уже некоторое время. PIF изначально должен был лишь стабилизировать клуб перед тем, как передать его инвестору.

Отмечается, что среди клубов, находящихся под управлением PIF, «Аль-Хилаль» наиболее близок к появлению нового владельца. «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» движутся в том же направлении, однако в ближайшее время смены владельца там не ожидается.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
