«Ливерпуль» не проигрывает 8 матчей подряд – 5 побед и 3 ничьих. Дальше – «Фулхэм»
«Ливерпуль» продлил серию без поражений.
«Ливерпуль» не проигрывает 8 матчей подряд во всех турнирах.
Сегодня мерсисайдцы сыграли вничью с «Лидсом» в 19-м туре АПЛ (0:0).
В восьми последних матчах во всех турнирах команда Арне Слота одержала 5 побед и трижды сыграла вничью. Последнее поражение «Ливерпуль» потерпел 26 ноября – от ПСВ в общем этапе Лиги чемпионов (1:4).
4 января «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Фулхэмом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости