«Ливерпуль» не проигрывает 8 матчей подряд – 5 побед и 3 ничьих. Дальше – «Фулхэм»

«Ливерпуль» продлил серию без поражений.

«Ливерпуль» не проигрывает 8 матчей подряд во всех турнирах.

Сегодня мерсисайдцы сыграли вничью с «Лидсом » в 19-м туре АПЛ (0:0).

В восьми последних матчах во всех турнирах команда Арне Слота одержала 5 побед и трижды сыграла вничью. Последнее поражение «Ливерпуль» потерпел 26 ноября – от ПСВ в общем этапе Лиги чемпионов (1:4).

4 января «Ливерпуль » сыграет на выезде с «Фулхэмом».