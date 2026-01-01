Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухамадиев умер на 60-м году жизни

Умер экс-игрок «Спартака» Мухсин Мухамадиев.

Бывший футболист «Спартака » и «Локомотива » Мухсин Мухамадиев скончался на 60-м году жизни, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Летом 2025 года сообщалось, что Мухамадиев перенес несколько инсультов. В ноябре он был госпитализирован в реанимацию и находился в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

«Федерация футбола Таджикистана с глубоким прискорбием сообщает, что после тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола, известный в прошлом нападающий душанбинского «Памира» и экс-главный тренер национальной сборной Таджикистана Мухсин Муслимович Мухамадиев.

Мухсин Мухамадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников. Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в сообщении федерации.

Мухамадиев выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». С 2008 по 2012 год он работал спортивным директором «Рубина ».