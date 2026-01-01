«Вест Хэм» близок к трансферу Траоре. С вингером «Фулхэма» подпишут контракт на полгода

«Вест Хэм» близок к подписанию Адама Траоре.

«Вест Хэм» близок к подписанию вингера «Фулхэма » Адама Траоре , сообщает журналист Бен Джейкобс.

Сообщается, что «молотобойцы» подпишут с Траоре контракт на полгода. Главный тренер «Вест Хэма » Нуну Эшпириту Санту работал с вингером в «Вулверхэмптоне» и хотел видеть футболиста в «Ноттингем Форест» минувшим летом.

Кроме того, «Вест Хэм» подпишет Пабло из «Жил Висенте » за 24 миллиона евро.