«Хочется узнать, как на самом деле в Египте строили пирамиды. Может, там вообще инопланетяне замешаны». Защитник «Енисея» Эмерсон о том, куда бы отправился на машине времени
Защитник «Енисея» Эмерсон: хотелось бы узнать, как в Египте строили пирамиды.
Защитник «Енисея» Эмерсон Иллой-Айет рассказал, куда хотел бы отправиться на машине времени.
– Три точки на планете, в которых хочется побывать?
– Латинская Америка, Южная Африка и Сингапур. На самом деле я хочу объездить весь земной шар.
– Если бы существовала машина времени, куда бы отправились?
– В то время, когда в Египте строили пирамиды. Хотелось бы узнать, как все было на самом деле, ведь столько теорий и нестыковок существует. Может, там вообще инопланетяне замешаны, – сказал Эмерсон со смехом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
