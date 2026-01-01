«Хочется узнать, как на самом деле в Египте строили пирамиды. Может, там вообще инопланетяне замешаны». Защитник «Енисея» Эмерсон о том, куда бы отправился на машине времени

Защитник «Енисея» Эмерсон: хотелось бы узнать, как в Египте строили пирамиды.

Защитник «Енисея » Эмерсон Иллой-Айет рассказал, куда хотел бы отправиться на машине времени.

– Три точки на планете, в которых хочется побывать?

– Латинская Америка, Южная Африка и Сингапур. На самом деле я хочу объездить весь земной шар.

– Если бы существовала машина времени, куда бы отправились?

– В то время, когда в Египте строили пирамиды. Хотелось бы узнать, как все было на самом деле, ведь столько теорий и нестыковок существует. Может, там вообще инопланетяне замешаны, – сказал Эмерсон со смехом.