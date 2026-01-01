36-летний Фарьоли – кандидат на пост тренера «Челси». «Порту» при итальянце с отрывом лидирует в португальской лиге
Франческо Фарьоли – кандидат на пост тренера «Челси».
Главный тренер «Порту» Франческо Фарьоли входит в число кандидатов на пост в «Челси» после отставки Энцо Марески, сообщает BBC.
36-летний итальянский специалист возглавляет «Порту» с лета 2025 года. Под его руководством команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая идущий вторым «Спортинг» на 5 очков.
Фарьоли также был главным тренером «Аякса» и «Ниццы».
Росеньор – основной кандидат на пост тренера «Челси». Ираола тоже рассматривается
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
