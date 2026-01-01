«Челси» при Мареске набирал 1,74 очка за игру в среднем в АПЛ. Среди тренеров «синих» с 30+ матчами в XXI веке хуже показатели лишь у Почеттино и Лэмпарда

Мареска – один из худших по очкам в АПЛ среди тренеров «Челси» в XXI веке.

У Энцо Марески один из самых низких показателей результативности в АПЛ среди тренеров «Челси » в XXI веке.

Сегодня лондонский клуб объявил об отставке Марески, возглавлявшего команду с лета 2024 года. «Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр и выиграл лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.

В среднем «синие» под руководством итальянца набирали 1,74 очка за игру в АПЛ. Среди тренеров «Челси» в XXI веке, проведших не менее 30 матчей в чемпионате, более низкие показатели были лишь у Маурисио Почеттино (1,66) и Фрэнка Лэмпарда (1,52).