  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бийол хватал Экитике руками в штрафной «Лидса» – форвард не упал, Кавана не зафиксировал фол. Каррагер считает, что «Ливерпуль» получил бы пенальти, если бы Юго упал
Фото
14

Бийол хватал Экитике руками в штрафной «Лидса» – форвард не упал, Кавана не зафиксировал фол. Каррагер считает, что «Ливерпуль» получил бы пенальти, если бы Юго упал

Юго Экитике мог заработать пенальти для «Ливерпуля», считает Каррагер.

«Ливерпуль» принимает «Лидс» (0:0, перерыв) в 19-м туре АПЛ

На 14-й минуте форвард хозяев Юго Экитике вошел в штрафную, борясь с защитником с Яка Бийолом. Словенец хватал Экитике руками и до штрафной, и внутри нее.

Француз не стал падать и отдал пас на Флориана Виртца, немец пробил в игрока соперника. Экитике начал размахивать руками и кричать, обращая внимание арбитра Криса Каваны на возможное нарушение.

«Великолепно сыграл Юго Экитике. Он смещается ближе, разворачивается, грамотно используя корпус. Если бы он упал, то, скорее всего, получил бы пенальти», – заявил экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, комментируя эпизод. 

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЛидс
logoФлориан Виртц
logoЮго Экитике
logoпремьер-лига Англия
Крис Кавана
logoсудьи
logoДжейми Каррагер
logoЛиверпуль
logoЯка Бийол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Сандерленда», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом»
12 минут назадLive
Кирилл Комбаров: «Слава богу, Roblox заблокировали. Сейчас детей на улицу не выгонишь – сидят в телефонах, играют в игры. Нас родители не могли домой загнать»
39 минут назад
«Ливерпуль» и «Лидс» не забили – 0:0. Гол Калверт-Льюина на 81-й отменили из-за офсайда
48 минут назад
Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухамадиев умер на 60-м году жизни
сегодня, 19:13
«Челси» уволил Мареску – что произошло? Детали на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 19:00ВидеоСпортс"
Глушаков о тренерстве: «Если провел в футболе всю жизнь, чему еще учиться? Я все видел. У нас хотят только заработать, живут нефутбольными мыслями»
сегодня, 18:55
«Хочется узнать, как на самом деле в Египте строили пирамиды. Может, там вообще инопланетяне замешаны». Защитник «Енисея» Эмерсон о том, куда бы отправился на машине времени
сегодня, 18:48
36-летний Фарьоли – кандидат на пост тренера «Челси». «Порту» при итальянце с отрывом лидирует в португальской лиге
сегодня, 18:44
Ямаль пропустил сегодняшнюю тренировку «Барсы» из-за недомогания. Вингер сыграет с «Эспаньолом», скорее всего (As)
сегодня, 18:12
Мареска отказался от части компенсации после ухода из «Челси». Стороны были заинтересованы в быстром расставании (Бен Джейкобс)
сегодня, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лука Модрич: «Аллегри чем-то похож на Анчелотти – эмоциональный, веселый, любит пошутить. С Карло мы много говорили о «Милане» – для него клуб и город были особенными»
41 секунду назад
Круговой о лучших игроках России в 2025-м: «Батраков и Кисляк. Они еще подтянутся, как и Глебов. Могут стать звездами европейского уровня»
10 минут назад
«Сандерленд» – «Манчестер Сити». Холанд и Шерки в старте. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро
18 минут назад
«Ницца» арендовала Ваи у «Айнтрахта» до конца сезона за 1,5 млн евро и без опции выкупа. У форварда 1 гол в сезоне
19 минут назадФото
Генич о «Рубине»: «Рахимова подставил Талалаев с «Балтикой». Если бы не такое ее выступление, руководство воспринимало бы ситуацию иначе»
32 минуты назад
«Ливерпуль» не проигрывает 8 матчей подряд – 5 побед и 3 ничьих. Дальше – «Фулхэм»
47 минут назад
«Аль-Хилаль» перейдет к частному владельцу. «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» пока остаются под управлением Суверенного фонда Саудовской Аравии
52 минуты назад
«Вест Хэм» близок к трансферу Траоре. С вингером «Фулхэма» подпишут контракт на полгода
сегодня, 19:00
«Челси» при Мареске набирал 1,74 очка за игру в среднем в АПЛ. Среди тренеров «синих» с 30+ матчами в XXI веке хуже показатели лишь у Почеттино и Лэмпарда
сегодня, 18:36