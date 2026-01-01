Бийол хватал Экитике руками в штрафной «Лидса» – форвард не упал, Кавана не зафиксировал фол. Каррагер считает, что «Ливерпуль» получил бы пенальти, если бы Юго упал
Юго Экитике мог заработать пенальти для «Ливерпуля», считает Каррагер.
«Ливерпуль» принимает «Лидс» (0:0, перерыв) в 19-м туре АПЛ.
На 14-й минуте форвард хозяев Юго Экитике вошел в штрафную, борясь с защитником с Яка Бийолом. Словенец хватал Экитике руками и до штрафной, и внутри нее.
Француз не стал падать и отдал пас на Флориана Виртца, немец пробил в игрока соперника. Экитике начал размахивать руками и кричать, обращая внимание арбитра Криса Каваны на возможное нарушение.
«Великолепно сыграл Юго Экитике. Он смещается ближе, разворачивается, грамотно используя корпус. Если бы он упал, то, скорее всего, получил бы пенальти», – заявил экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, комментируя эпизод.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
