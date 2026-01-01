Бийол хватал Экитике руками в штрафной «Лидса» – форвард не упал, Кавана не зафиксировал фол. Каррагер считает, что «Ливерпуль» получил бы пенальти, если бы Юго упал

Юго Экитике мог заработать пенальти для «Ливерпуля», считает Каррагер.

«Ливерпуль » принимает «Лидс » (0:0, перерыв) в 19-м туре АПЛ .

На 14-й минуте форвард хозяев Юго Экитике вошел в штрафную, борясь с защитником с Яка Бийолом. Словенец хватал Экитике руками и до штрафной, и внутри нее.

Француз не стал падать и отдал пас на Флориана Виртца , немец пробил в игрока соперника. Экитике начал размахивать руками и кричать, обращая внимание арбитра Криса Каваны на возможное нарушение.

«Великолепно сыграл Юго Экитике . Он смещается ближе, разворачивается, грамотно используя корпус. Если бы он упал, то, скорее всего, получил бы пенальти», – заявил экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, комментируя эпизод.

Изображение: кадр из трансляции