Джонсон согласился на переход в «Кристал Пэлас» из «Тоттенхэма». Клубы согласовали трансфер за 33,5 млн фунтов
Бреннан Джонсон переходит в «Кристал Пэлас».
Полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон согласился перейти в «Кристал Пэлас», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее клубы согласовали трансфер игрока сборной Уэльса. Сумма трансфера составит 33,5 млн фунтов. Сегодня Джонсон проходит первую часть медобследования для «Кристал Пэлас».
В текущем сезоне АПЛ Джонсон забил 2 гола в 16 матчах. Его подробную статистику можно увидеть здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости