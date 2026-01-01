  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джонсон согласился на переход в «Кристал Пэлас» из «Тоттенхэма». Клубы согласовали трансфер за 33,5 млн фунтов
1

Джонсон согласился на переход в «Кристал Пэлас» из «Тоттенхэма». Клубы согласовали трансфер за 33,5 млн фунтов

Бреннан Джонсон переходит в «Кристал Пэлас».

Полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон согласился перейти в «Кристал Пэлас», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее клубы согласовали трансфер игрока сборной Уэльса. Сумма трансфера составит 33,5 млн фунтов. Сегодня Джонсон проходит первую часть медобследования для «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне АПЛ Джонсон забил 2 гола в 16 матчах. Его подробную статистику можно увидеть здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoБреннан Джонсон
возможные трансферы
logoТоттенхэм
Фабрицио Романо
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Бийол хватал Экитике руками в штрафной «Лидса» – форвард не упал, Кавана не зафиксировал фол. Каррагер считает, что «Ливерпуль» получил бы пенальти, если бы Юго упал
11 минут назадФото
Ямаль пропустил сегодняшнюю тренировку «Барсы» из-за недомогания. Вингер сыграет с «Эспаньолом», скорее всего (As)
23 минуты назад
Мареска отказался от части компенсации после ухода из «Челси». Стороны были заинтересованы в быстром расставании (Бен Джейкобс)
30 минут назад
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
35 минут назадТесты и игры
Глушаков о «Спартаке» сезона-2016/17: «Самый сильный со времен Романцева – сейчас бы всех в РПЛ разорвали. С тем составом пять чемпионств точно бы выиграли»
50 минут назад
В ворота «Арсенала» ошибочно не дали пенальти в игре с «Эвертоном», решила экспертная комиссия АПЛ: «Салиба неосторожно бьет Барри, не играя в мяч»
59 минут назадФото
«Ливерпуль» – «Лидс». Виртц и Экитике играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:30Live
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» встретится с «Лидсом», «Манчестер Сити» в гостях у «Сандерленда»
сегодня, 14:10
Мората о 2025-м: «Тяжелый год в личном и профессиональном плане. Я научился любить себя и понял, что не должен никому ничего доказывать, мнение незнакомцев не определяет, кто я есть»
сегодня, 17:11
«МЮ» может попытаться подписать Матета, если он станет доступен для трансфера. «Кристал Пэлас» не продал форварда за 50 млн фунтов летом
сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» уволил Мареску – что произошло? Детали на ВидеоСпортсе’‘
12 минут назадВидеоСпортс"
Шалимов о Сафонове: «Серия пенальти против «Фламенго» не стала неожиданностью, Матвей сожрал соперников как детей. Что касается сравнений с Дасаевым, Акинфеевым, Яшиным – будьте поспокойнее»
33 минуты назад
Экс-арбитр ФИФА Захаров: «2025 год был провальным для судейства, работа ВАР разочаровала. Линию офсайда провести не могут, с игрой рукой вообще беда»
42 минуты назад
Массимилиано Аллегри: «Милан» должен играть в ЛЧ каждый год. Цель – попасть в четверку лучших. Стоит помнить, что «Интер» не финиширует ниже 2-го места последние 5 лет»
сегодня, 17:34
«МЮ» интересен Жаке. Подписать защитника «Ренна» зимой будет сложно
сегодня, 17:21
Хоссейннежад мог перейти в «Зенит» или «Црвену Звезду» в 2024-м: «Сепахан не отпустил меня за сумму, которую они предлагали. Счастлив в «Махачкале»
сегодня, 17:18
«Барсе» нравится Альварес, Деку контактировал с его агентами. Клуб пока не может подписать форварда из-за финансовых проблем, а у «Атлетико» нет потребности в продаже игроков
сегодня, 17:09
Павел Мамаев: «В России растет талантливое поколение, молодежь прогрессирует с каждым днем. Очень хочется, чтобы эти ребята не пролетели мимо всех крупных турниров»
сегодня, 17:06
«Москва ни в чем не уступит Токио. Машины те же, уровень цифровизации тоже высокий». Защитник «Енисея» Эмерсон о городах
сегодня, 16:38
Черданцев о Соболеве: «Семак уже выстраивает игру с пониманием, что он не игрок основы. От Александра ждали большего, конечно»
сегодня, 16:35