Джонсон согласился на переход в «Кристал Пэлас» из «Тоттенхэма». Клубы согласовали трансфер за 33,5 млн фунтов

Бреннан Джонсон переходит в «Кристал Пэлас».

Полузащитник «Тоттенхэма » Бреннан Джонсон согласился перейти в «Кристал Пэлас», сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Ранее клубы согласовали трансфер игрока сборной Уэльса. Сумма трансфера составит 33,5 млн фунтов. Сегодня Джонсон проходит первую часть медобследования для «Кристал Пэлас ».

В текущем сезоне АПЛ Джонсон забил 2 гола в 16 матчах. Его подробную статистику можно увидеть здесь .