Ямаль пропустил сегодняшнюю тренировку «Барсы» из-за недомогания. Вингер сыграет с «Эспаньолом», скорее всего (As)

Ямаль пропустил сегодняшнюю тренировку «Барсы» из-за недомогания.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль пропустил первую тренировку в 2026 году.

Как сообщает As, Ямаль отсутствовал на сегодняшнем занятии из-за общего недомогания. При этом вингер вряд ли пропустит дерби с «Эспаньолом » в Ла Лиге 3 января.

В нынешнем сезоне на счету Ямаля 7 голов и 7 ассистов в 14 матчах Ла Лиги. Статистику 18-летнего футболиста можно найти здесь .