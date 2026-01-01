Мареска отказался от части компенсации после ухода из «Челси». Стороны были заинтересованы в быстром расставании (Бен Джейкобс)
Мареска отказался от части компенсации после увольнения из «Челси».
Энцо Мареска отказался от части компенсации, чтобы уход оказался финансово выгодным для «Челси». Все стороны были заинтересованы в быстром расставании, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Сегодня лондонский клуб объявил об увольнении итальянца с поста главного тренера. Мареска проработал в «Челси» 1,5 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости