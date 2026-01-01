  • Спортс
  • Шалимов о Сафонове: «Серия пенальти против «Фламенго» не стала неожиданностью, Матвей сожрал соперников как детей. Что касается сравнений с Дасаевым, Акинфеевым, Яшиным – будьте поспокойнее»
2

Шалимов о Сафонове: «Серия пенальти против «Фламенго» не стала неожиданностью, Матвей сожрал соперников как детей. Что касается сравнений с Дасаевым, Акинфеевым, Яшиным – будьте поспокойнее»

Игорь Шалимов: то, что Сафонов сделал против «Фламенго», не стало неожиданностью.

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов похвалил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова при пенальти.

«Для меня то, что Сафонов сотворил в серии пенальти в финале Межконтинентального Кубка против «Фламенго», не является неожиданностью. Матвей очень прилично играет при пенальти. Вспомните хотя бы эпизод из сезона 20/21, когда Сафонов отбил удар Дзюбы – Артем тогда эти удары щелкал, как орешки. А Сафонов разобрался отлично, просто стоял до конца и не дал Дзюбе пробить по вратарю, не упал в угол. И в этом финале он один раз вообще на месте остался, в остальных случаях стоял до конца, и это помогло. Матвей соперников просто сожрал, как детей.

Что касается сравнений с Дасаевым, Акинфеевым и тем более Яшиным, то призываю всех поспокойнее быть. Если бы Шевалье был здоров, играл бы он. Француз там свой, и Сафонову будет очень тяжело», – сказал Шалимов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
