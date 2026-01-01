Экс-арбитр ФИФА Захаров: «2025 год был провальным для судейства, работа ВАР разочаровала. Линию офсайда провести не могут, с игрой рукой вообще беда»

Экс-арбитр ФИФА Захаров: 2025 год был провальным для судейства.

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров раскритиковал работу российских судей в 2025 году.

«Считаю 2025 год был провальным для судейства. Во-первых, меня абсолютно разочаровала работа ВАР. Настолько неквалифицированные некоторые люди. Совершенно непонятно взаимодействие главного арбитра и ВАР. Они сами запутали всю систему, имея такие технические возможности. С положением вне игры – это кошмар! Линию не могут провести. Кивают друг на друга. Ужас какой-то.

Во-вторых, абсолютно непродуманная система назначения судей на матчи. В колоссальном количестве игр, проведенных на низком уровне, виновато и это. Говорят же, что виноват не тот, кто судил, а тот, кто назначал. Не учитывают ни специфику нашей необъятной родины, ни взаимодействия между командами, где надо знать историю.

В-третьих, были серьезные упущения в подготовке арбитров. Некоторые судьи физически не готовы. Их не так много, но это прослеживается. Более опытные арбитры снизили к себе требования. Более или менее отсудил Кирилл Левников , но у него тоже были неудачные игры.

В-четвертых, арбитры сильно сдали в трактовке правил. Достаточное количество матчей, когда похожие вопросы трактуются по-разному. Это недопустимо. Это всех нервирует. С игрой рукой – вообще беда. Такое ощущение, что судьи сидели не в одной аудитории, когда им преподавали, а в разных комнатах», – сказал Захаров.