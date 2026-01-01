  • Спортс
  • Глушаков о «Спартаке» сезона-2016/17: «Самый сильный со времен Романцева – сейчас бы всех в РПЛ разорвали. С тем составом пять чемпионств точно бы выиграли»
Глушаков о «Спартаке» сезона-2016/17: «Самый сильный со времен Романцева – сейчас бы всех в РПЛ разорвали. С тем составом пять чемпионств точно бы выиграли»

Глушаков о чемпионском составе «Спартака»: сейчас бы всех в РПЛ разорвали.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает чемпионский состав сезона-2016/17 сильнейшим со времен Олега Романцева.

– В 2026 году будет девять лет с последнего чемпионства «Спартака».

– Это было прекрасное время. Только сейчас «Спартак» ничего не может выиграть.

– Считаете ли вы, что ваш «Спартак» образца сезона-2016/17 был бы выше в таблице сегодня, чем нынешний?

– Конечно, мы бы разорвали всех сейчас в РПЛ. Тот «Спартак» был самым сильным со времен Романцева – против состава Олега Ивановича нам было бы тяжело тягаться, а за последние девять лет и близко нет ни одной команды, которая могла бы составить нам сопротивление. У нас была сплоченность, стиль игры, все верили друг в друга. Мы бы выиграли пять чемпионств точно, если бы сохранили тот состав, – сказал Глушаков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
