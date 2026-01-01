В ворота «Арсенала» ошибочно не дали пенальти в игре с «Эвертоном», решила экспертная комиссия АПЛ: «Салиба неосторожно бьет Барри, не играя в мяч»

«Эвертону» ошибочно не дали пенальти в матче с «Арсеналом» .

Независимая комиссия по инцидентам в матчах Премьер-лиги подтвердила, что в пользу «Эвертона» должны были назначить пенальти в матче против «Арсенала» (0:1) 20 декабря.

На 58-й минуте Тьерно Барри упал на газон после того, как получил удар по ноге от Вильяма Салиба в ходе борьбы за мяч в штрафной «канониров» – форвард «Эвертона» был первым на мяче. Однако арбитр Сэм Бэрротт решил не назначать одиннадцатиметровый.

Члены комиссии путем голосования признали решение Бэрротта ошибочным.

«Салиба неосторожно бьет Барри, не играя в мяч», – отметили трое членов судейского органа, назвавших эпизод очевидной ошибкой. Двое экспертов, поддержавших Бэрротта, заявили, что «контакт был недостаточным, а реакция – запоздалой».

Кроме того, из решения следует, что Майкл Солсбери, работавший на ВАР, должен был отправить главного арбитра к монитору для пересмотра эпизода.

Комиссия состоит из пяти членов – трех бывших игроков и/или тренеров, в нее также входят по одному представителю от Премьер-лиги и PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе.

Изображение: кадр из трансляции