  • Массимилиано Аллегри: «Милан» должен играть в ЛЧ каждый год. Цель – попасть в четверку лучших. Стоит помнить, что «Интер» не финиширует ниже 2-го места последние 5 лет»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри заявил, что «россонери» должны играть в Лиге чемпионов каждый год.

«Милан» с 35 очками в 16 турах идет вторым в таблице Серии А, на один балл отставая от «Интера».

«Нам нужно думать о нашей цели – войти в четверку лучших, мы смотрим на вещи трезво. Мы думаем о завтрашнем матче на сложном поле, «Кальяри» – трудный соперник, против которого нужно оставаться в игре до последней минуты.

Важно достичь цели в июне, сделать все возможное, «Милан» должен играть в Лиге чемпионов каждый год, у нас должны быть амбиции к высоким целям, только так образом можно достичь желаемого. Я не говорю, что, был бы рад четвертому месту, но цель вывести «Милан» в Лигу чемпионов была бы достигнута. Обычно чемпионский титул берет фаворит, и нужно помнить, что «Интер» в последние 5 лет не финиширует ниже 2-го места («Интер» стал третьим в сезоне-2022/23 – Спортс’‘)», – сказал Аллегри.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
