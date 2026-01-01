Хоссейннежад мог перейти в «Зенит» или «Црвену Звезду» в 2024-м: «Сепахан не отпустил меня за сумму, которую они предлагали. Счастлив в «Махачкале»
Хавбек «Махачкалы» Хоссейннежад: я мог перейти в «Зенит» или «Црвену Звезду».
Полузащитник «Динамо» Махачкала Мохаммад Хоссейннежад рассказал, что мог перейти в «Зенит».
Иранец перешел в махачкалинское «Динамо» из «Сепахана» летом 2024 года.
– Правда, что в России ты мог играть не за махачкалинское «Динамо», а в «Зените»?
– В 2024 году у меня было предложение не только от «Зенита», но и от «Црвены Звезды». Однако «Сепахан», мой предыдущий клуб, не был готов отпустить меня за ту сумму, которую предлагали «Зенит» и «Црвена». В «Динамо» же ее согласовали – и я счастлив, что нахожусь в этой команде, – сказал Хоссейннежад.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости