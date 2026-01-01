Хоссейннежад мог перейти в «Зенит» или «Црвену Звезду» в 2024-м: «Сепахан не отпустил меня за сумму, которую они предлагали. Счастлив в «Махачкале»

Хавбек «Махачкалы» Хоссейннежад: я мог перейти в «Зенит» или «Црвену Звезду».

Полузащитник «Динамо» Махачкала Мохаммад Хоссейннежад рассказал, что мог перейти в «Зенит».

Иранец перешел в махачкалинское «Динамо » из «Сепахана » летом 2024 года.

– Правда, что в России ты мог играть не за махачкалинское «Динамо», а в «Зените»?



– В 2024 году у меня было предложение не только от «Зенита », но и от «Црвены Звезды ». Однако «Сепахан», мой предыдущий клуб, не был готов отпустить меня за ту сумму, которую предлагали «Зенит» и «Црвена». В «Динамо» же ее согласовали – и я счастлив, что нахожусь в этой команде, – сказал Хоссейннежад.