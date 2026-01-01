«МЮ» интересен Жаке. Подписать защитника «Ренна» зимой будет сложно
«Манчестер Юнайтед» интересуется Жереми Жаке.
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Ренна» Жереми Жаке.
По информации Sky Sports, приоритетной задачей английского клуба на летнее трансферное окно является подписание полузащитника, но укрепление центра обороны тоже входит в повестку.
За Жаке следят еще несколько клубов, но считается, что оформить трансфер зимой будет сложно. Однако, если какие-то клубы попытаются купить 20-летнего футболиста в январе, остальные тоже могут активизировать свои усилия.
Ранее сообщалось, что интерес к Жереми также проявляет «Реал».
В текущем сезоне Лиги 1 игрок провел 15 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.
