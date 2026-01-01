«Барсе» нравится Альварес, Деку контактировал с его агентами. Клуб пока не может подписать форварда из-за финансовых проблем, а у «Атлетико» нет потребности в продаже игроков

«Барселоне» по-прежнему нравится Хулиан Альварес.

Как передает Diario Sport, нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес очень нравится руководству «Барселоны».

Однако каталонский клуб, испытывающий финансовые проблемы, не хочет участвовать в аукционе и платить завышенную сумму за футболиста, хотя понимает, что такого сценария трудно избежать, учитывая высокую сумму отступных аргентинца.

Спортивное руководство во главе с Деку в последние месяцы контактировало с окружением Альвареса. Тем не менее, в данный момент «Барселона » не располагает средствами для покупки игрока.

Контракт Альвареса с «Атлетико » рассчитан до 2030 года. Форвард является ключевой фигурой проекта, а после финансовых вливаний со стороны Apollo Group у клуба нет необходимости в продаже игроков.

В текущем сезоне Ла Лиги Альварес забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 18 матчах. Его статистику можно увидеть здесь .