Павел Мамаев: «В России растет талантливое поколение, молодежь прогрессирует с каждым днем. Очень хочется, чтобы эти ребята не пролетели мимо всех крупных турниров»

Павел Мамаев: наша молодежь прогрессирует с каждым днем.
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев оценил перспективы молодых российских футболистов.
«В России растет талантливое поколение футболистов. Видно, что наша молодежь прогрессирует с каждым днем.
У меня нет ощущения, что в стране перестали появляться новые таланты. Они есть. Очень хочется, чтобы эти ребята не пролетели мимо всех крупных турниров», – сказал Мамаев.
