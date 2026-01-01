Павел Мамаев: «В России растет талантливое поколение, молодежь прогрессирует с каждым днем. Очень хочется, чтобы эти ребята не пролетели мимо всех крупных турниров»

Павел Мамаев: наша молодежь прогрессирует с каждым днем.

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев оценил перспективы молодых российских футболистов.

«В России растет талантливое поколение футболистов. Видно, что наша молодежь прогрессирует с каждым днем.

У меня нет ощущения, что в стране перестали появляться новые таланты. Они есть. Очень хочется, чтобы эти ребята не пролетели мимо всех крупных турниров», – сказал Мамаев.