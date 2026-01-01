  • Спортс
Мората о 2025-м: «Тяжелый год в личном и профессиональном плане. Я научился любить себя и понял, что не должен никому ничего доказывать, мнение незнакомцев не определяет, кто я есть»

Нападающий «Комо» и сборной Испании Альваро Мората подвел личные итоги прошедшего года в соцсетях.

«Еще один год подходит к концу, и я не могу не остановиться на минуту, чтобы поблагодарить. Спасибо за здоровье и за счастье, которое у нас есть, и, прежде всего, за счастье детей, которые являются настоящей движущей силой всего.

Это был тяжелый год в личном и профессиональном плане, из тех, которые потрясают и заставляют взглянуть на себя со стороны. Год, в течение которого я научился не обременять себя чужими суждениями и понял, что мнение тех, кто меня не знает, не определяет, кто я есть.

Я научился больше любить себя, думать о себе без чувства вины и жить с большей честностью. Я понял, что мне не нужно никому ничего доказывать. Те, кто рядом со мной и действительно понимают меня, знают об этом.

От всего сердца благодарю тех, кто был рядом, поддерживая меня даже в тишине. Пусть 2026 год подарит нам здоровье, мир и немного спокойствия. Люблю вас», – написал Мората.

