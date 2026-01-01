  • Спортс
  • Гурцкая о «Спартаке»: «В четверку не войдет. Надо убрать Кахигао, поставить хороших спортивного директора и тренера. Из тех, кто на рынке – Слуцкий и Черчесов»
12

Гурцкая о «Спартаке»: «В четверку не войдет. Надо убрать Кахигао, поставить хороших спортивного директора и тренера. Из тех, кто на рынке – Слуцкий и Черчесов»

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о том, какое место по итогам чемпионата займет «Спартак». 

– Думаю, пятое-шестое. В четверку не войдет.

Что нужно сделать, чтобы команда была в тройке и выиграла Кубок?

– Убрать Кахигао, поставить хорошего тренера и спортивного директора, который понимает, что для этого надо делать. Не думает о том, чтобы продержаться и получать зарплату, а знает, как надо точно выстроить футбольный клуб – именно тот, кто будет нацелен на то, чтобы «Спартак» добивался результата.

Кто лучше как тренер – Шпилевский или Карседо, которого сватают в «Спартак»?

– Какая беда проще – когда дом ваш затопили или сожгли? Что ты хочешь – чтобы дом затопили или сожгли? Это одинаковые тренеры, которые не добьются результата.

Кто из русских тренеров добьется результата в «Спартака»?

– При определенном стечении обстоятельств – Слуцкий и Черчесов. Из тех, кто есть сегодня на рынке, – сказал Гурцкая в видео, опубликованном в телеграм-канале «Футбольный Биги». 

Красно-белые после 18 туров занимают шестое место в РПЛ с 29 очками. Отставание от топ-4 – 7 очков, от первого места – 11. 

Опубликовано: Илья Учватов
