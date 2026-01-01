«Астон Вилла» подписала Алиссона. «Гремио» получит 10+2 млн евро за 19-летнего вингера
«Астон Вилла» оформила первый зимний трансфер.
«Астон Вилла» объявила о подписании 19-летнего вингера «Гремио» Алиссона.
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 10 миллионов евро. Еще 2 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
В составе основной команды «Гремио» Алиссон провел 41 матч и забил 1 гол.
Фото: https://www.avfc.co.uk/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Астон Виллы»
