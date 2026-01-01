«Астон Вилла» подписала Алиссона. «Гремио» получит 10+2 млн евро за 19-летнего вингера

«Астон Вилла» оформила первый зимний трансфер.

«Астон Вилла » объявила о подписании 19-летнего вингера «Гремио» Алиссона.

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 10 миллионов евро. Еще 2 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

В составе основной команды «Гремио » Алиссон провел 41 матч и забил 1 гол.

Фото: https://www.avfc.co.uk/