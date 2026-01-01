Мареска – в шорт-листе «Ман Сити» на случай ухода Гвардиолы. Пеп еще ничего не решил и сосредоточен на текущем сезоне
«Ман Сити» сохраняет интерес к Энцо Мареске.
Энцо Мареска находится в шорт-листе «Манчестер Сити» на случай ухода Пепа Гвардиолы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В клубе высоко оценивают итальянца, но на данный момент ничего не согласовано.
Гвардиола еще не принял никакого решения и на 100% сосредоточен на текущем сезоне, а Мареска уважает Пепа.
Сегодня стало известно об увольнении Марески из «Челси». Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости