Мэрия Парижа отметила достижения «ПСЖ» и Дембеле во время Нового года. Лицо Усмана спроецировали на Триумфальную арку во время салюта
Во время праздничного фейерверка 1 января лицо Дембеле было спроецировано на Триумфальную арку.
В 2025 году «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Франции и завоевал Кубок страны. Дембеле стал обладателем «Золотого мяча».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
