Мэрия Парижа отметила достижения «ПСЖ» и Дембеле во время Нового года. Лицо Усмана спроецировали на Триумфальную арку во время салюта

Мэрия Парижа отметила достижения «ПСЖ » и Усмана Дембеле во время празднования Нового года.

Во время праздничного фейерверка 1 января лицо Дембеле было спроецировано на Триумфальную арку.

В 2025 году «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Франции и завоевал Кубок страны. Дембеле стал обладателем «Золотого мяча».

Фото: instagram.com/paris_maville