  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мэрия Парижа отметила достижения «ПСЖ» и Дембеле во время Нового года. Лицо Усмана спроецировали на Триумфальную арку во время салюта
Фото
5

Мэрия Парижа отметила достижения «ПСЖ» и Дембеле во время Нового года. Лицо Усмана спроецировали на Триумфальную арку во время салюта

Мэрия Парижа отметила достижения «ПСЖ» и Дембеле во время новогоднего салюта.

Мэрия Парижа отметила достижения «ПСЖ» и Усмана Дембеле во время празднования Нового года.

Во время праздничного фейерверка 1 января лицо Дембеле было спроецировано на Триумфальную арку.

В 2025 году «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, а также стал чемпионом Франции и завоевал Кубок страны. Дембеле стал обладателем «Золотого мяча».

Фото: instagram.com/paris_maville

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoУсман Дембеле
logoЗолотой мяч
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
Политика
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике о Дембеле: «Золотой мяч» закончился и больше ничего не значит. Для «ПСЖ» гораздо важнее энергия Усмана и то, какой он человек»
21 октября 2025, 12:28
Интервью Дембеле после «Золотого мяча»: не считает себя лучшим в мире, первое поздравление – от Месси
1 октября 2025, 10:25
Главные новости
Кирилл Комбаров о Майами: «Бомжей не больше, чем в Москве. По инфраструктуре, сервису и всем бытовым моментам лучше Москвы города не видел. Зато здесь нет пробок»
12 минут назад
Гурцкая о «Спартаке»: «В четверку не войдет. Надо убрать Кахигао, поставить хороших спортивного директора и тренера. Из тех, кто на рынке – Слуцкий и Черчесов»
25 минут назад
Переход Бабаева в «Спартак» из «Динамо» маловероятен зимой. Кахигао поставил на паузу решение по новичкам до назначения нового тренера (Metaratings)
39 минут назад
Павлюченко о «Спартаке» в 2025-м: «Плохо! Ставя задачу стать чемпионом, умудряются обыграть «Локомотив», а потом в большинстве проиграть «Балтике». Надо укрепляться»
49 минут назад
Слот о новичках «Ливерпуля»: «История многократно показывала, что футболисты играют лучше, проведя больше времени вместе. В прошлом сезоне команда была такой же, как при Клоппе»
сегодня, 15:49
Невин об отставке Марески: «Мне жаль Энцо. «Челси» нужен тренер-марионетка. Тот, кто будет делать то, что ему говорят. Они пригласят кого-нибудь молодого, кем легко манипулировать»
сегодня, 15:48
«Зенит». Бузова о том, кто выиграет РПЛ
сегодня, 15:31
Шнякин о реакции на свое поздравление на Спортсе’‘: «Комментов, где херососят меня и таких же ненужных комментаторов, больше, чем у Овечкина и Марески. Родненькие, продолжайте хейтить»
сегодня, 15:22Видео
Генич о том, кого из российских тренеров назначил бы в «Спартак»: «Тихонова. Работа в «Крыльях» была смотрибельной, с неплохим результатом. Андрей Валерьевич ставит интересный футбол»
сегодня, 15:21
Правительство Габона исключило Обамеянга из сборной, распустило тренерский штаб и отстранило команду после вылета с Кубка Африки с 0 очков. Выступление назвали «позорным»
сегодня, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Москва ни в чем не уступит столице Японии. Машины те же, уровень цифровизации тоже высокий». Защитник «Енисея» Эмерсон о городах
12 минут назад
«Ливерпуль» – «Лидс». Виртц и Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
13 минут назад
Черданцев о Соболеве: «Семак уже выстраивает игру с пониманием, что он не игрок основы. От Александра ждали большего, конечно»
15 минут назад
«Астон Вилла» подписала Алиссона. «Гремио» получит 10+2 млн евро за 19-летнего вингера
26 минут назадФото
Мареска – в шорт-листе «Ман Сити» на случай ухода Гвардиолы. Пеп еще ничего не решил и сосредоточен на текущем сезоне
41 минуту назад
«Нант» арендовал экс-хавбека «Краснодара» Кабелла у «Олимпиакоса» до конца сезона
53 минуты назадФото
Константин Тюкавин: «Хочу пожелать «Динамо» всего наилучшего в 2026-м, а болельщикам – чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры»
57 минут назад
Непомнящий о том, как встретил 2000 год в Китае: «После банкета поехали в баню. Заходят две милые девочки и начинают мять, еще вина принесли. Думаю, что попали все-таки не туда»
сегодня, 15:47
Борис Игнатьев о Станковиче: «Не понимаю, как педагог может вести себя как мальчишка на перемене. Как при таком подходе искать свои ошибки и наводить порядок в команде?»
сегодня, 15:36
Шалимов о Карседо и «Спартаке»: «Кахигао попал в ловушку с выбором тренера – неоспоримую фигуру он сейчас не найдет. Берут испанца, с которым будет комфортно работать спортивному директору»
сегодня, 15:30