Переход Бабаева в «Спартак» из «Динамо» маловероятен зимой. Кахигао поставил на паузу решение по новичкам до назначения нового тренера (Metaratings)

В «Спартаке» приостановили работу над подписанием новичков.

Спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао поставил на паузу финальное решение по потенциальным новичкам команды.

По информации Metaratings.ru, испанский менеджер перенес ряд встреч с представителями игроков, мотивируя это необходимостью завершить работу по назначению нового главного тренера.

Отмечается, что переход Ульви Бабаева из «Динамо » маловероятен в зимнее трансферное окно.