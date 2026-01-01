Переход Бабаева в «Спартак» из «Динамо» маловероятен зимой. Кахигао поставил на паузу решение по новичкам до назначения нового тренера (Metaratings)
В «Спартаке» приостановили работу над подписанием новичков.
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поставил на паузу финальное решение по потенциальным новичкам команды.
По информации Metaratings.ru, испанский менеджер перенес ряд встреч с представителями игроков, мотивируя это необходимостью завершить работу по назначению нового главного тренера.
Отмечается, что переход Ульви Бабаева из «Динамо» маловероятен в зимнее трансферное окно.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
