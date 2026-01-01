Константин Тюкавин: «Хочу пожелать «Динамо» всего наилучшего в 2026-м, а болельщикам – чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры»
Тюкавин: хочу пожелать «Динамо» всего наилучшего в 2026-м.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пожелал болельщикам не расстраиваться из-за плохой игры команды.
«Хочу пожелать «Динамо» всего самого наилучшего в 2026 году, удачных матчей.
А болельщикам – чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры», – сказал Тюкавин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости