Константин Тюкавин: «Хочу пожелать «Динамо» всего наилучшего в 2026-м, а болельщикам – чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры»

Тюкавин: хочу пожелать «Динамо» всего наилучшего в 2026-м.

Нападающий «Динамо » Константин Тюкавин пожелал болельщикам не расстраиваться из-за плохой игры команды.

«Хочу пожелать «Динамо» всего самого наилучшего в 2026 году, удачных матчей.

А болельщикам – чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры», – сказал Тюкавин.