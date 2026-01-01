  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Константин Тюкавин: «Хочу пожелать «Динамо» всего наилучшего в 2026-м, а болельщикам – чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры»
4

Константин Тюкавин: «Хочу пожелать «Динамо» всего наилучшего в 2026-м, а болельщикам – чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры»

Тюкавин: хочу пожелать «Динамо» всего наилучшего в 2026-м.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин пожелал болельщикам не расстраиваться из-за плохой игры команды. 

«Хочу пожелать «Динамо» всего самого наилучшего в 2026 году, удачных матчей.

А болельщикам – чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры», – сказал Тюкавин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Москва
logoЧемпионат.com
болельщики
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кирилл Комбаров переехал в США: «Изначально поехали на лето, сняли дом. Все понравилось – климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в 5 минутах на машине. Решили пока остаться»
сегодня, 09:01
У 58-летнего Дана Петреску диагностировали рак. Он лечился китайской медициной, сейчас проходит химиотерапию. Состояние экс-игрока «Челси» и тренера клубов РПЛ «очень серьезное»
сегодня, 08:44
Дмитрий Губерниев: «Карпин разочаровал как тренер «Динамо». Я ждал от него большего»
вчера, 17:14
Главные новости
Кирилл Комбаров о Майами: «Бомжей не больше, чем в Москве. По инфраструктуре, сервису и всем бытовым моментам лучше Москвы города не видел. Зато здесь нет пробок»
10 минут назад
Гурцкая о «Спартаке»: «В четверку не войдет. Надо убрать Кахигао, поставить хороших спортивного директора и тренера. Из тех, кто на рынке – Слуцкий и Черчесов»
23 минуты назад
Мэрия Парижа отметила достижения «ПСЖ» и Дембеле во время Нового года. Лицо Усмана спроецировали на Триумфальную арку во время салюта
26 минут назадФото
Переход Бабаева в «Спартак» из «Динамо» маловероятен зимой. Кахигао поставил на паузу решение по новичкам до назначения нового тренера (Metaratings)
37 минут назад
Павлюченко о «Спартаке» в 2025-м: «Плохо! Ставя задачу стать чемпионом, умудряются обыграть «Локомотив», а потом в большинстве проиграть «Балтике». Надо укрепляться»
47 минут назад
Слот о новичках «Ливерпуля»: «История многократно показывала, что футболисты играют лучше, проведя больше времени вместе. В прошлом сезоне команда была такой же, как при Клоппе»
59 минут назад
Невин об отставке Марески: «Мне жаль Энцо. «Челси» нужен тренер-марионетка. Тот, кто будет делать то, что ему говорят. Они пригласят кого-нибудь молодого, кем легко манипулировать»
сегодня, 15:48
«Зенит». Бузова о том, кто выиграет РПЛ
сегодня, 15:31
Шнякин о реакции на свое поздравление на Спортсе’‘: «Комментов, где херососят меня и таких же ненужных комментаторов, больше, чем у Овечкина и Марески. Родненькие, продолжайте хейтить»
сегодня, 15:22Видео
Генич о том, кого из российских тренеров назначил бы в «Спартак»: «Тихонова. Работа в «Крыльях» была смотрибельной, с неплохим результатом. Андрей Валерьевич ставит интересный футбол»
сегодня, 15:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Москва ни в чем не уступит столице Японии. Машины те же, уровень цифровизации тоже высокий». Защитник «Енисея» Эмерсон о городах
10 минут назад
«Ливерпуль» – «Лидс». Виртц и Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
11 минут назад
Черданцев о Соболеве: «Семак уже выстраивает игру с пониманием, что он не игрок основы. От Александра ждали большего, конечно»
13 минут назад
«Астон Вилла» подписала Алиссона. «Гремио» получит 10+2 млн евро за 19-летнего вингера
24 минуты назадФото
Мареска – в шорт-листе «Ман Сити» на случай ухода Гвардиолы. Пеп еще ничего не решил и сосредоточен на текущем сезоне
39 минут назад
«Нант» арендовал экс-хавбека «Краснодара» Кабелла у «Олимпиакоса» до конца сезона
51 минуту назадФото
Непомнящий о том, как встретил 2000 год в Китае: «После банкета поехали в баню. Заходят две милые девочки и начинают мять, еще вина принесли. Думаю, что попали все-таки не туда»
сегодня, 15:47
Борис Игнатьев о Станковиче: «Не понимаю, как педагог может вести себя как мальчишка на перемене. Как при таком подходе искать свои ошибки и наводить порядок в команде?»
сегодня, 15:36
Шалимов о Карседо и «Спартаке»: «Кахигао попал в ловушку с выбором тренера – неоспоримую фигуру он сейчас не найдет. Берут испанца, с которым будет комфортно работать спортивному директору»
сегодня, 15:30
Кукурелья – Мареске: «Удачи, босс! Спасибо за доверие и воспоминания🏆🏆»
сегодня, 15:14