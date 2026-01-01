  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павлюченко о «Спартаке» в 2025-м: «Плохо! Ставя задачу стать чемпионом, умудряются обыграть «Локомотив», а потом в большинстве проиграть «Балтике». Надо укрепляться»
5

Павлюченко о «Спартаке» в 2025-м: «Плохо! Ставя задачу стать чемпионом, умудряются обыграть «Локомотив», а потом в большинстве проиграть «Балтике». Надо укрепляться»

Роман Павлюченко: «Спартак» провалил первую часть сезона.

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко остался недоволен результатами красно-белых в 2025 году.

После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

– Как оцените результаты «Спартака» по итогам этого года?

– Плохо! Для меня – плохо. «Спартак» – это клуб, который много лет ставит задачи бороться за чемпионство. Но сегодня они за чемпионство не борются. Хотя еще игр много, сейчас зимняя пауза. Какие-то трансферы, наверное, будут. Может быть, команда и преобразится.

Я бы не сказал, что «Спартак» прям провально сыграл. Но умудряются, ставя задачи стать чемпионом, обыгрывать «Локомотив», а потом в большинстве проигрывать «Балтике». Я бы считал провальной первую часть сезона для «Спартака». Но ничего не потеряно. Все будет зависеть от того, как они пройдут сборы. На мой взгляд, надо укрепляться, – сказал Павлюченко.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЧемпионат.com
logoРоман Павлюченко
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кирилл Комбаров о Майами: «Бомжей не больше, чем в Москве. По инфраструктуре, сервису и всем бытовым моментам лучше Москвы города не видел. Зато здесь нет пробок»
11 минут назад
Гурцкая о «Спартаке»: «В четверку не войдет. Надо убрать Кахигао, поставить хороших спортивного директора и тренера. Из тех, кто на рынке – Слуцкий и Черчесов»
24 минуты назад
Мэрия Парижа отметила достижения «ПСЖ» и Дембеле во время Нового года. Лицо Усмана спроецировали на Триумфальную арку во время салюта
27 минут назадФото
Переход Бабаева в «Спартак» из «Динамо» маловероятен зимой. Кахигао поставил на паузу решение по новичкам до назначения нового тренера (Metaratings)
38 минут назад
Слот о новичках «Ливерпуля»: «История многократно показывала, что футболисты играют лучше, проведя больше времени вместе. В прошлом сезоне команда была такой же, как при Клоппе»
сегодня, 15:49
Невин об отставке Марески: «Мне жаль Энцо. «Челси» нужен тренер-марионетка. Тот, кто будет делать то, что ему говорят. Они пригласят кого-нибудь молодого, кем легко манипулировать»
сегодня, 15:48
«Зенит». Бузова о том, кто выиграет РПЛ
сегодня, 15:31
Шнякин о реакции на свое поздравление на Спортсе’‘: «Комментов, где херососят меня и таких же ненужных комментаторов, больше, чем у Овечкина и Марески. Родненькие, продолжайте хейтить»
сегодня, 15:22Видео
Генич о том, кого из российских тренеров назначил бы в «Спартак»: «Тихонова. Работа в «Крыльях» была смотрибельной, с неплохим результатом. Андрей Валерьевич ставит интересный футбол»
сегодня, 15:21
Правительство Габона исключило Обамеянга из сборной, распустило тренерский штаб и отстранило команду после вылета с Кубка Африки с 0 очков. Выступление назвали «позорным»
сегодня, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Москва ни в чем не уступит столице Японии. Машины те же, уровень цифровизации тоже высокий». Защитник «Енисея» Эмерсон о городах
11 минут назад
«Ливерпуль» – «Лидс». Виртц и Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
12 минут назад
Черданцев о Соболеве: «Семак уже выстраивает игру с пониманием, что он не игрок основы. От Александра ждали большего, конечно»
14 минут назад
«Астон Вилла» подписала Алиссона. «Гремио» получит 10+2 млн евро за 19-летнего вингера
25 минут назадФото
Мареска – в шорт-листе «Ман Сити» на случай ухода Гвардиолы. Пеп еще ничего не решил и сосредоточен на текущем сезоне
40 минут назад
«Нант» арендовал экс-хавбека «Краснодара» Кабелла у «Олимпиакоса» до конца сезона
52 минуты назадФото
Константин Тюкавин: «Хочу пожелать «Динамо» всего наилучшего в 2026-м, а болельщикам – чтобы не расстраивались из-за нашей ужасной игры»
56 минут назад
Непомнящий о том, как встретил 2000 год в Китае: «После банкета поехали в баню. Заходят две милые девочки и начинают мять, еще вина принесли. Думаю, что попали все-таки не туда»
сегодня, 15:47
Борис Игнатьев о Станковиче: «Не понимаю, как педагог может вести себя как мальчишка на перемене. Как при таком подходе искать свои ошибки и наводить порядок в команде?»
сегодня, 15:36
Шалимов о Карседо и «Спартаке»: «Кахигао попал в ловушку с выбором тренера – неоспоримую фигуру он сейчас не найдет. Берут испанца, с которым будет комфортно работать спортивному директору»
сегодня, 15:30