Павлюченко о «Спартаке» в 2025-м: «Плохо! Ставя задачу стать чемпионом, умудряются обыграть «Локомотив», а потом в большинстве проиграть «Балтике». Надо укрепляться»

Роман Павлюченко: «Спартак» провалил первую часть сезона.

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко остался недоволен результатами красно-белых в 2025 году.

После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

– Как оцените результаты «Спартака» по итогам этого года?

– Плохо! Для меня – плохо. «Спартак» – это клуб, который много лет ставит задачи бороться за чемпионство. Но сегодня они за чемпионство не борются. Хотя еще игр много, сейчас зимняя пауза. Какие-то трансферы, наверное, будут. Может быть, команда и преобразится.

Я бы не сказал, что «Спартак» прям провально сыграл. Но умудряются, ставя задачи стать чемпионом, обыгрывать «Локомотив », а потом в большинстве проигрывать «Балтике». Я бы считал провальной первую часть сезона для «Спартака». Но ничего не потеряно. Все будет зависеть от того, как они пройдут сборы. На мой взгляд, надо укрепляться, – сказал Павлюченко .