«Нант» арендовал экс-хавбека «Краснодара» Кабелла у «Олимпиакоса» до конца сезона

Реми Кабелла стал игроком «Нанта».

Реми Кабелла перешел в «Нант » из «Олимпиакоса ».

Французский клуб объявил о подписании 35-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.

Напомним, с 2019 по 2022 год Кабелла выступал за «Краснодар».

В текущем розыгрыше чемпионата Греции хавбек провел 7 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.fcnantes.com/