  • «Нант» арендовал экс-хавбека «Краснодара» Кабелла у «Олимпиакоса» до конца сезона
«Нант» арендовал экс-хавбека «Краснодара» Кабелла у «Олимпиакоса» до конца сезона

Реми Кабелла стал игроком «Нанта».

Реми Кабелла перешел в «Нант» из «Олимпиакоса». 

Французский клуб объявил о подписании 35-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона. 

Напомним, с 2019 по 2022 год Кабелла выступал за «Краснодар». 

В текущем розыгрыше чемпионата Греции хавбек провел 7 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь

Фото: https://www.fcnantes.com/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Нанта»
logoлига 1 Франция
logoРеми Кабелла
трансферы
logoвысшая лига Греция
logoОлимпиакос
logoНант
