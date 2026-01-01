«Нант» арендовал экс-хавбека «Краснодара» Кабелла у «Олимпиакоса» до конца сезона
Реми Кабелла стал игроком «Нанта».
Реми Кабелла перешел в «Нант» из «Олимпиакоса».
Французский клуб объявил о подписании 35-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона.
Напомним, с 2019 по 2022 год Кабелла выступал за «Краснодар».
В текущем розыгрыше чемпионата Греции хавбек провел 7 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Нанта»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости