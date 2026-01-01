Непомнящий о том, как встретил 2000 год в Китае: «После банкета поехали в баню. Заходят две милые девочки и начинают мять, еще вина принесли. Думаю, что попали все-таки не туда»

Непомнящий о том, как встретил 2000 год: заходят милые девочки и начинают мять.

Бывший главный тренер клубов РПЛ Валерий Непомнящий рассказал, как встретил 2000 год в Китае.

«По воле случая 2000 год я встречал в Китае. Прилетел туда 31 декабря на подписание контракта. Китайцы устроили банкет, которые они любят. А тогда еще весь мир с содроганием ждал Миллениум, 2000 год, думали, что-то произойдет, компьютерная система рухнет. В Китае тоже было небольшое напряжение, но они говорили, что это их не коснется, потому что их системы были не связаны с Европой и Америкой.

После банкета делать было нечего, поэтому я обратился к переводчику Егору насчет того, чтобы сходить в баню или сауну. Он с кем-то поговорил, мы поехали. Я в полной уверенности, что мы едем в сауну в нашем отеле. Мы куда-то приехали, заходим, нас куда-то повели, дали пижамы с шортами, домашние тапочки. Я подумал: «Ничего себе, сразу приодели!» Поднялись на второй этаж, но там почему-то стояли массажные кушетки. Сказали нам ложиться. Спрашиваю Егора, а он: «Не знаю, наверное, так положено». Уточняю: «А где мы?» Он отвечает, что в бане. А я: «Баня-то где?»

Потом выяснилось, что он в бане не бывал. Заходят две милые девочки, садятся на табурет и начинают меня мять и все такое. Нам еще вина принесли. Думаю, что попали мы все-таки не туда. Говорю Егору, что мне это не нравится, поехали в отель. Но это был не какой-то там салон, а массажный, потому что в Китае с этим строго.

В отеле оказалось, что сауна есть. Там уже все было по-другому, как надо, но правда температура была градусов 60. Я им внушал, что побольше надо сделать, но они ни в какую. Это было в 8-9 часов вечера по Москве. Хорошо, что город близко к границе России, поэтому показывали Первый и Второй канал. Включил и ждал 12 часов ночи. Вот так встречал Миллениум один в номере китайского отеля», – сказал Непомнящий.

В Китае Непомнящий работал в «Шэньян Хайши», «Шаньдун Лунэн» и «Шанхай Шэньхуа».