Невин об отставке Марески: «Мне жаль Энцо. «Челси» нужен тренер-марионетка. Тот, кто будет делать то, что ему говорят. Они пригласят кого-нибудь молодого, кем легко манипулировать»
Пэт Невин: руководству «Челси» нужен тренер-марионетка.
Бывший вингер «Челси» Пэт Невин высказался об увольнении Энцо Марески с поста главного тренера «синих».
«Я не шокирован и даже не удивлен, потому что это в духе «Челси». Многие ли тренеры позволяют себе идти против совета директоров? Там этого терпеть не могут.
Мне по-настоящему жаль Энцо Мареску. Этот спад должен был произойти на этом этапе сезона из-за того, что они играли на клубном чемпионате мира. У них почти не было перерыва.
«Челси» нужен тот, кто полностью примет их методологию. Иначе говоря, им нужна марионетка. Тот, кто будет делать в точности то, что ему говорят свыше. Если вам нужен такой человек, значит, его и нужно искать. Они пригласят кого-нибудь молодого, кем легко манипулировать», – сказал Невин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости