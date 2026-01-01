Невин об отставке Марески: «Мне жаль Энцо. «Челси» нужен тренер-марионетка. Тот, кто будет делать то, что ему говорят. Они пригласят кого-нибудь молодого, кем легко манипулировать»

Пэт Невин: руководству «Челси» нужен тренер-марионетка.

Бывший вингер «Челси » Пэт Невин высказался об увольнении Энцо Марески с поста главного тренера «синих».

«Я не шокирован и даже не удивлен, потому что это в духе «Челси». Многие ли тренеры позволяют себе идти против совета директоров? Там этого терпеть не могут.

Мне по-настоящему жаль Энцо Мареску. Этот спад должен был произойти на этом этапе сезона из-за того, что они играли на клубном чемпионате мира. У них почти не было перерыва.

«Челси» нужен тот, кто полностью примет их методологию. Иначе говоря, им нужна марионетка. Тот, кто будет делать в точности то, что ему говорят свыше. Если вам нужен такой человек, значит, его и нужно искать. Они пригласят кого-нибудь молодого, кем легко манипулировать», – сказал Невин.