Слот о новичках «Ливерпуля»: «История многократно показывала, что футболисты играют лучше, проведя больше времени вместе. В прошлом сезоне команда была такой же, как при Клоппе»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот уверен, что новички команды проявят себя, проведя больше времени вместе.
«Думаю, что это касается не только новых игроков, которых мы подписали. Думаю, если вы привлекаете много новичков, а многие игроки уходят, то обычно – по крайней мере, если я немного справляюсь, – вы видите, что они показывают лучшую игру, проведя немного больше времени вместе. Они проводят больше времени на тренировках и матчах, и, как правило, играют лучше. Думаю, это было видно в прошлом сезоне, потому что годом ранее команда была такой же, как и при Юргене [Клоппе]. В прошлом сезоне, особенно в первой половине, мы показывали очень хороший футбол, и игрокам идет на пользу, когда они проводят больше времени вместе.
Думаю, история много раз показывала, что чем дольше игроки играют вместе, тем больше у вас шансов что-то выиграть. Или, если вы добавляете игроков к тому [составу], что у вас есть, это также дает серьезный шанс на улучшение. Если заменять [игроков], что мы и делали, то потребуется время. Обычно спустя некоторое время ситуация налаживается.
К сожалению, мы не увидим Джованни Леони в этом сезоне, а Алексу [Исаку] потребуется много времени, прежде чем мы увидим его снова. Вы можете подсчитать, сколько они стоят, но если сопоставить это с тем, на сколько мы продали, то, возможно, получится интересная история», – сказал Слот на пресс-конференции перед матчем с «Лидсом».