Слот о новичках «Ливерпуля»: «История многократно показывала, что футболисты играют лучше, проведя больше времени вместе. В прошлом сезоне команда была такой же, как при Клоппе»

Арне Слот: новички будут играть лучше, проведя больше времени вместе.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот уверен, что новички команды проявят себя, проведя больше времени вместе.

«Думаю, что это касается не только новых игроков, которых мы подписали. Думаю, если вы привлекаете много новичков, а многие игроки уходят, то обычно – по крайней мере, если я немного справляюсь, – вы видите, что они показывают лучшую игру, проведя немного больше времени вместе. Они проводят больше времени на тренировках и матчах, и, как правило, играют лучше. Думаю, это было видно в прошлом сезоне, потому что годом ранее команда была такой же, как и при Юргене [Клоппе ]. В прошлом сезоне, особенно в первой половине, мы показывали очень хороший футбол, и игрокам идет на пользу, когда они проводят больше времени вместе.

Думаю, история много раз показывала, что чем дольше игроки играют вместе, тем больше у вас шансов что-то выиграть. Или, если вы добавляете игроков к тому [составу], что у вас есть, это также дает серьезный шанс на улучшение. Если заменять [игроков], что мы и делали, то потребуется время. Обычно спустя некоторое время ситуация налаживается.

К сожалению, мы не увидим Джованни Леони в этом сезоне, а Алексу [Исаку] потребуется много времени, прежде чем мы увидим его снова. Вы можете подсчитать, сколько они стоят, но если сопоставить это с тем, на сколько мы продали, то, возможно, получится интересная история», – сказал Слот на пресс-конференции перед матчем с «Лидсом».