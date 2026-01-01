Борис Игнатьев о Станковиче: «Не понимаю, как педагог может вести себя как мальчишка на перемене. Как при таком подходе искать свои ошибки и наводить порядок в команде?»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что его разочаровало поведение экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«С точки зрения поведения меня разочаровал спартаковский наставник Станкович. Я не понимаю, как педагог может вести себя как мальчишка на перемене. Как при таком подходе искать свои ошибки и наводить порядок в команде?
Что касается Карпина, то я бы не сказал, что он меня разочаровал. В сборной он проявил себя квалифицированным специалистом. Да, иногда логика его действий непонятна, но результат он давал – все, что надо было, выигрывал», – сказал Игнатьев.
