Борис Игнатьев о Станковиче: «Не понимаю, как педагог может вести себя как мальчишка на перемене. Как при таком подходе искать свои ошибки и наводить порядок в команде?»

Игнатьев о Станковиче: не понимаю, как педагог может вести себя как мальчишка.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что его разочаровало поведение экс-тренера «Спартака » Деяна Станковича .

«С точки зрения поведения меня разочаровал спартаковский наставник Станкович. Я не понимаю, как педагог может вести себя как мальчишка на перемене. Как при таком подходе искать свои ошибки и наводить порядок в команде?

Что касается Карпина , то я бы не сказал, что он меня разочаровал. В сборной он проявил себя квалифицированным специалистом. Да, иногда логика его действий непонятна, но результат он давал – все, что надо было, выигрывал», – сказал Игнатьев.