Шнякин о реакции на свое поздравление на Спортсе’‘: «Комментов, где херососят меня и таких же ненужных комментаторов, больше, чем у Овечкина и Марески. Родненькие, продолжайте хейтить»

Шнякин о Спортсе’‘: комментов, где херососят меня, больше, чем у Овечкина.

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на комментарии пользователей Спортса’‘.

Перед Новым годом Шнякин обратился к зрителям : «Простите нас. Меня – за вечный выпендреж в репортажах, Генича за вечные споры, Черданцева за то, что ипотеку уже закрыл, а Журавеля за то, что старый зануда».

«До чего ж приятно, что на новогодней странице любимого Спортса зачем-то мое шутливое поздравление:) Никогда не понимал, на кой хрен цитируют.

Однако комментов, где херососят меня и таких же никому не нужных комментаторов, больше, чем у Овечкина, Марески , ван Дейка , НБА и молодежного ЧМ. 🤣

Родненькие, продолжайте хейтить, вот правда! Лучше сбросить ненависть на комментаторов, чем на кого-то из любимых. Полезная терапия, кстати. Еще раз с Новым годом!» – написал Шнякин.