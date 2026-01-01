  • Спортс
  • Шалимов о Карседо и «Спартаке»: «Кахигао попал в ловушку с выбором тренера – неоспоримую фигуру он сейчас не найдет. Берут испанца, с которым будет комфортно работать спортивному директору»
1

Шалимов о Карседо и «Спартаке»: «Кахигао попал в ловушку с выбором тренера – неоспоримую фигуру он сейчас не найдет. Берут испанца, с которым будет комфортно работать спортивному директору»

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Игорь Шалимов оценил ситуацию с выбором нового главного тренера «Спартака».

Сообщалось, что московскую команду может возглавить Хуан Карлос Карседо, который сейчас тренирует кипрский «Пафос».

«С выбором нового главного тренера Кахигао попал в ловушку, потому что если брать россиянина или оставлять Романова, то зачем «Спартак» вообще нанимал иностранного спортивного директора. Станковича нанимал не он, продлевал вроде бы тоже не он. То есть пока ни одного решения по тренеру Кахигао не принимал.

Ситуация на рынке сейчас иная, чем та, когда в Россию приезжали Эмери, Спаллетти, Виллаш-Боаш или Манчини. И при этом не факт, что все люди такого калибра добьются успеха в России. Посмотрите, какой результат дал в РПЛ Эмери, и что он творил после ухода из «Спартака».

Называются фамилии разные, в том числе итальянца Пиоли. Кстати, не уверен, что в России он справится – слишком специфичный у нас чемпионат. То есть неоспоримую фигуру, к которой бы не было вопросов и по отношению к которой не было бы сомнений, Кахигао найти не может сейчас. И есть ощущение, что берут испанца, с которым будет комфортно работать спортивному директору – а факторов за эту кандидатуру является то, что он работал с Эмери, который сейчас в порядке. Но этого не делает кандидатуру неоспоримой», – сказал Шалимов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
