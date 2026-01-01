  • Спортс
Генич о том, кого из российских тренеров назначил бы в «Спартак»: «Тихонова. Работа в «Крыльях» была смотрибельной, с неплохим результатом. Андрей Валерьевич ставит интересный футбол»

Константин Генич хотел бы видеть Андрея Тихонова в роли тренера «Спартака».

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на вопрос о том, кого из российских тренеров он хотел бы назначить в «Спартак». 

– Андрея Тихонова.

– Мог бы пояснить, почему Андрея Тихонова?

– Ну... Из русских не такой богатый выбор. Не хочется возвращаться в прошлое и говорить – давайте Олега Ивановича [Романцева] вернем, ему это, мне кажется, самому не надо. 

Кто-то говорит, что кандидатура [Тихонова] – это как с Аленичевым, уже проходили. Но я не могу сказать, что при Аленичеве было плохо. Ну да, проиграли АЕК. Но сейчас «Вильярреал» «Пафосу» проигрывает в Лиге чемпионов – и что, там тренера сразу убирают? Нет, конечно. Тогда точка кипения, точка невозврата в «Спартаке» была пройдена. 

Говорят, у Тихонова нет результатов. Нет результатов где? В «Енисее», когда лучших игроков забирают и не самый высокий бюджет в ФНЛ? Мне кажется, работа Тихонова в «Крыльях» была вполне смотрибельной, и с неплохим результатом. Плюс Андрей Валерьевич ставит интересный футбол, плюс у него хороший авторитет среди футболистов, у него самого прекрасная карьера. И есть определенная лояльность от болельщиков.

Поэтому со всех точек зрения, если оставлять российского тренера, уже с опытом, уже набившего шишки, я бы выбрал Андрея Тихонова, – сказал Генич. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
