Кукурелья – Мареске: «Удачи, босс! Спасибо за доверие и воспоминания🏆🏆»

Марк Кукурелья поблагодарил уволенного из «Челси» Энцо Мареску.

Защитник «Челси» Марк Кукурелья попрощался с Энцо Мареской в соцсетях.

Сегодня «Челси » объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера. Мареска возглавлял команду с лета 2024 года, под его руководством «синие» выиграли Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

«Спасибо вам и вашему штабу за все, мистер. За работу и доверие с самого первого дня, а также за воспоминания! 🏆🏆

Желаю вам всего наилучшего в дальнейшем. Удачи, босс!» – написал Кукурелья.