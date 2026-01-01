Кукурелья – Мареске: «Удачи, босс! Спасибо за доверие и воспоминания🏆🏆»
Марк Кукурелья поблагодарил уволенного из «Челси» Энцо Мареску.
Защитник «Челси» Марк Кукурелья попрощался с Энцо Мареской в соцсетях.
Сегодня «Челси» объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера. Мареска возглавлял команду с лета 2024 года, под его руководством «синие» выиграли Лигу конференций и клубный чемпионат мира.
«Спасибо вам и вашему штабу за все, мистер. За работу и доверие с самого первого дня, а также за воспоминания! 🏆🏆
Желаю вам всего наилучшего в дальнейшем. Удачи, босс!» – написал Кукурелья.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Марка Кукурельи
