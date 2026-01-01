  • Спортс
Кирилл Комбаров о переводе в «Спартак-2»: «Если бы я сыграл еще один матч, мне были бы должны выплатить хорошие бонусы. Богатые люди умеют считать деньги – поэтому они и богатые»

Кирилл Комбаров считает, что его перевели в «Спартак-2», чтобы не платить бонус.

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров считает, что красно-белые перевели его во вторую команду, чтобы не платить бонус. 

– Одно из личных футбольных разочарований – вы не стали чемпионом со «Спартаком» в 2017 году.

– Когда я еще играл, то сильно переживал на этот счет, потому что ушел из команды и на следующий сезон она выиграла чемпионат. Так бывает в футбольной карьере. Сейчас уже спокойно отношусь к этому.

– Сезон-2015/16 при Дмитрии Аленичеве вы начинали игроком основы, стабильно играли в первой части чемпионата. Потом вас перевели в «Спартак-2». Что произошло?

– Выскажу свое мнение на этот счет и думаю, что оно верное. В моем контракте был определенный пункт: если бы я сыграл на один матч больше, мне были бы должны выплатить хорошие бонусы. Насколько помню, у Ромы Широкова похожая ситуация была, только у него срабатывало автоматическое продление контракта. И нас тогда двоих в одно время убрали из команды.

Не знаю, хотел ли «Спартак» продлевать контракт или нет, но решение клуб принял, чтобы не выплачивать бонусы. Многие футболисты в мире сталкивались с подобной практикой. Не я первый, не я последний.

– Вряд ли ваши бонусы составляли миллионы евро, которые «Спартак» не мог потянуть?

– Богатые люди умеют считать деньги и любят это делать. У них каждая копейка на счету, поэтому они и богатые (смеется).

– То есть клуб пожалел энную сумму для одного из своих ведущих футболистов?

– Это лишь мое личное мнение. Возможно, все было не так. Надо позвонить руководству «Спартака», которое было на тот момент в клубе, и узнать их позицию. Но вряд ли мы услышим честный ответ на этот вопрос, – сказал Комбаров.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
