«Бавария» отдаст Переца «Саутгемптону» в аренду с правом выкупа. Вратарь досрочно покинет «Гамбург»

Даниэль Перец станет игроком «Саутгемптона».

Даниэль Перец перейдет из «Баварии» в «Саутгемптон ».

Клубы договорились о переходе 25-летнего вратаря на правах аренды. У англичан будет опция дальнейшего выкупа игрока.

В июле этого года израильтянин присоединился к «Гамбургу », но в составе черно-бело-синих провел лишь два матча – в Кубке Германии. Эта аренда будет досрочно прервана.