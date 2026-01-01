«Бавария» отдаст Переца «Саутгемптону» в аренду с правом выкупа. Вратарь досрочно покинет «Гамбург»
Даниэль Перец станет игроком «Саутгемптона».
Даниэль Перец перейдет из «Баварии» в «Саутгемптон».
Клубы договорились о переходе 25-летнего вратаря на правах аренды. У англичан будет опция дальнейшего выкупа игрока.
В июле этого года израильтянин присоединился к «Гамбургу», но в составе черно-бело-синих провел лишь два матча – в Кубке Германии. Эта аренда будет досрочно прервана.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
