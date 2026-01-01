Правительство Габона исключило Обамеянга из сборной, распустило тренерский штаб и отстранило команду после вылета с Кубка Африки с 0 очков. Выступление назвали «позорным»
Пьер-Эмерика Обамеянга исключили из сборной Габона.
Правительство Габона приняло резкие меры в отношении футбольной сборной страны.
Команда Тьерри Муюма вылетела с Кубка Африки, не набрав ни одного очка в группе. Ее опередили команды Кот-д’Ивуара, Камеруна и Мозамбика.
«Учитывая позорное выступление «пантер» на Кубке Африки в Марокко в 2025 году и учитывая различные последствия, которые диаметрально противоположны ценностям этики и примерности, отстаиваемым Пятой Республикой, правительство приняло решение: распустить тренерский штаб; отстранить национальную команду до дальнейшего уведомления; исключить игроков Брюно Экюэля-Манга и Пьера Эмерика Обамеянга из команды», – заявили в правительстве.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости