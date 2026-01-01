Де ла Фуэнте о критике в адрес Алонсо: «Если дела идут хорошо, тебя будут возносить до небес, а если плохо – втопчут в грязь. Важно сохранять баланс – не зазнаваться и не погружаться в яму»

Луис де ла Фуэнте высказался о ситуации вокруг Хаби Алонсо.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о критике в адрес возглавляющего «Реал » Хаби Алонсо .

«Меня это не удивляет, потому что это данность жизни. Всякий раз, когда результатов нет, вопросы задают тренеру; его критикуют в первую очередь. Но также приятно, когда о тебе говорят, тебя хвалят и так далее, если дела идут хорошо.

Вот почему важно сохранять равновесие. Не зазнаваться после побед и не погружаться в глубочайшую яму после поражений. Главное – сохранять баланс. Ты должен знать, что, если дела идут хорошо, тебя будут возносить до небес, а если дела идут плохо, тебя втопчут в грязь», – сказал де ла Фуэнте .