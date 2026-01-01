Мареска – первый тренер в истории АПЛ, покинувший свой клуб в Новый год
Энцо Мареска – первый тренер в истории АПЛ, уволенный в Новый год.
Энцо Мареска стал первым тренером в истории Премьер-лиги, покинувшим свой клуб в Новый год.
«Челси» объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера сегодня. Мареска возглавлял команду с лета 2024 года.
Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
