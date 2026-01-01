  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кирилл Комбаров о «Спартаке»: «Пришел новый тренер, нам говорят, что у него полный карт-бланш, но уже через полгода начинают оказывать мощное давление. Нужно пересмотреть политику»
11

Кирилл Комбаров о «Спартаке»: «Пришел новый тренер, нам говорят, что у него полный карт-бланш, но уже через полгода начинают оказывать мощное давление. Нужно пересмотреть политику»

Кирилл Комбаров: в «Спартаке» очень часто меняются тренеры, нет стабильности.

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров высказался о ситуации с тренерами красно-белых. 

– Мог ли Аленичев сделать «Спартак» чемпионом, если бы не увольнение на старте сезона?

– Сложный вопрос, на который никто не знает ответа. Считаю, что любой тренер может привести команду к титулу, для этого нужно выстраивать определенную систему взаимоотношений в клубе. Руководители должны доверять главному тренеру, давать время на построение команды, игры, давать право на ошибки.

«Спартак» такая команда, где очень часто меняются тренеры, нет определенной стабильности. Вкупе с давлением со стороны это влияет на футболистов психологически. Все равно «Спартак» был и остается народной командой, у него больше всего болельщиков в России.

Мне кажется, «Спартаку» нужно пересмотреть политику в отношении тренеров, которых они приглашают.

– Это должен быть топовый иностранец, выигравший в футболе все что можно, чтобы быть авторитетом для игроков? Или все же спартаковец?

– Без разницы, главное, чтобы он получил доверие от клуба. Игру и схему порой выстраивают не за один год. Мы же видим, как это сегодня выглядит. Пришел новый тренер, нам говорят, что у него полный карт-бланш, но уже через полгода начинают оказывать мощное давление. В итоге слова расходятся с делом. От чего это происходит? Надо быть внутри системы, чтобы дать ответ, – сказал Комбаров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКирилл Комбаров
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Аленичев
logoСпартак
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Правительство Габона исключило Обамеянга из сборной, распустило тренерский штаб и отстранило команду после вылета с Кубка Африки с 0 очков. Выступление назвали «позорным»
44 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» встретится с «Лидсом», «Манчестер Сити» в гостях у «Сандерленда»
55 минут назад
Мареска – первый тренер в истории АПЛ, покинувший свой клуб в Новый год
сегодня, 13:54
Росеньор – основной кандидат на пост тренера «Челси». Ираола тоже рассматривается
сегодня, 13:21
Президент «Сьона» об игре с «Зенитом»: «Слышал, что есть договоренность о прекращении военных действий. Тогда мы проведем матч у себя, и все будут довольны»
сегодня, 13:09
Защитник «Енисея» Эмерсон: «Уважаю дилогию «Брат». Иногда скучаю по временам, когда не было телефонов, камер, когда человеку можно было разок стукнуть по лбу, если по делу»
сегодня, 12:57
Мареска контактировал с «Ман Сити» – это удивило боссов «Челси». У тренера были разногласия с медицинским штабом клуба
сегодня, 12:42
«Челси» объявил об уходе Марески. У команды 2 победы в 9 последних матчах
сегодня, 12:18
Мареска уйдет из «Челси». Клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества
сегодня, 12:03
Юрий Семин: «У нас водка отличная, почему бы не выпить рюмку зимой. Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах»
сегодня, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
Шалимов о Дивееве и Гонду: «Обмен в пользу «Зенита». ЦСКА нужен игрок, который будет забивать с первого же матча, а Лусиано скис – не забивает, по форме есть вопросы»
14 минут назад
«Бавария» отдаст Переца «Саутгемптону» в аренду с правом выкупа. Вратарь досрочно покинет «Гамбург»
29 минут назад
Де ла Фуэнте о критике в адрес Алонсо: «Если дела идут хорошо, тебя будут возносить до небес, а если плохо – втопчут в грязь. Важно сохранять баланс – не зазнаваться и не погружаться в яму»
57 минут назад
Экс-тренер «Герты» и «Вердера» Нури открывает франшизу McDonald’s: «Не буду говорить, что знаю, как это работает. В футболе нужно находить связь с игроками, а здесь – с сотрудниками»
сегодня, 12:22
Мацуев о «Спартаке»: «Почему не попробовать нашего тренера, не сделать интересную комбинацию? Аленичев-то не доработал по большому счету, варианты есть из спартаковцев»
сегодня, 11:35
Де ла Фуэнте о конфликте с «Барсой» из-за травмы Ямаля: «Моя совесть чиста. Здоровье игроков – приоритет, мы можем это доказать. Я понимаю позицию Флика, как и он понимает мою»
сегодня, 10:56
«У Марески напряженные отношения с некоторыми руководителями «Челси». Энцо чувствует, что красная линия была пересечена». Журналист Солекол о тренере
сегодня, 10:10
Отец Жерсона о «Крузейро»: «Переговоры идут хорошо. Я был бы очень рад видеть своего сына на ЧМ, а близость к сборной облегчает задачу»
сегодня, 09:43
«Сандерленд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:52
«Ливерпуль» – «Лидс». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 07:40