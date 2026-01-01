Кирилл Комбаров о «Спартаке»: «Пришел новый тренер, нам говорят, что у него полный карт-бланш, но уже через полгода начинают оказывать мощное давление. Нужно пересмотреть политику»

Кирилл Комбаров: в «Спартаке» очень часто меняются тренеры, нет стабильности.

Бывший защитник «Спартака » Кирилл Комбаров высказался о ситуации с тренерами красно-белых.

– Мог ли Аленичев сделать «Спартак» чемпионом, если бы не увольнение на старте сезона?

– Сложный вопрос, на который никто не знает ответа. Считаю, что любой тренер может привести команду к титулу, для этого нужно выстраивать определенную систему взаимоотношений в клубе. Руководители должны доверять главному тренеру, давать время на построение команды, игры, давать право на ошибки.

«Спартак» такая команда, где очень часто меняются тренеры, нет определенной стабильности. Вкупе с давлением со стороны это влияет на футболистов психологически. Все равно «Спартак» был и остается народной командой, у него больше всего болельщиков в России.

Мне кажется, «Спартаку» нужно пересмотреть политику в отношении тренеров, которых они приглашают.

– Это должен быть топовый иностранец, выигравший в футболе все что можно, чтобы быть авторитетом для игроков? Или все же спартаковец?

– Без разницы, главное, чтобы он получил доверие от клуба. Игру и схему порой выстраивают не за один год. Мы же видим, как это сегодня выглядит. Пришел новый тренер, нам говорят, что у него полный карт-бланш, но уже через полгода начинают оказывать мощное давление. В итоге слова расходятся с делом. От чего это происходит? Надо быть внутри системы, чтобы дать ответ, – сказал Комбаров.