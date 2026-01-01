Росеньор – основной кандидат на пост тренера «Челси». Ираола тоже рассматривается

Лиэм Росеньор – главный кандидат на пост тренера «Челси».

Лиэм Росеньор может возглавить «Челси» после увольнения Энцо Марески .

Как пишет The Independent, 41-летний специалист, возглавляющий «Страсбур », является самым вероятным кандидатом на пост в лондонском клубе. Росеньор уже давно нравится руководителям «синих» – в нем видят будущего тренера клуба. Есть мнение, что именно поэтому его изначально пригласили в «Страсбур», который принадлежит тем же владельцам, что и «Челси».

Также есть вариант с приглашением Андони Ираолы, занимающего должность главного тренера «Борнмута».

«Челси » занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.