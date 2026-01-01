Президент «Сьона» об игре с «Зенитом»: «Слышал, что есть договоренность о прекращении военных действий. Тогда мы проведем матч у себя, и все будут довольны»

«Зенит» может сыграть со «Сьоном» в марте.

Президент «Сьона » Кристиан Константин рассказал о желании провести товарищеский матч с «Зенитом » в 2026 году.

«Мы хотим пригласить «Зенит» к себе. Но из-за политической неопределенности не хотим подливать масла в огонь. И после разговоров с руководством «Зенита» подумали – возможно, лучше дать ситуации сначала устаканиться.

Так что решили встретиться, возможно, в Дубае, возможно, в Катаре. Пока планы на мартовскую паузу на матчи сборных. Мы можем получить приглашение.

Также слышал, что есть договоренность о прекращении военных действий. Тогда мы проведем матч у себя, и все будут довольны», – сказал Константин.